Ficou paraplégico e, poucos anos depois, perdeu o filho que caiu de uma ravina

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Clésio Ricardo. Clésio teve de reaprender a viver duas vezes por causa de duas tragédias na vida. Ficar paraplégico e a morte do único filho. Natural de Sagres, apaixonado por futebol sempre se dedicou ao desporto. Em 2006, casado e com um filho pequeno, apareceu-lhe uma ferida no pé, que, mais tarde, passou também para o outro. Após consultas, exames e tratamentos foi operado à medula devido à descoberta de um lipoma. Entre 2007 e 2011, Clésio foi operado quatro vezes, sendo que as 2 últimas cirurgias correram mal e deixaram Clésio numa cadeira de rodas. Clésio readaptou toda a sua vida, mas em 2022 sofreu uma nova tragédia com a morte do único filho que caiu numa ravina. Clésio é presidente da junta de freguesia de Sagres e treinador das camadas mais jovens do clube da terra. E é ai que encontra felicidade e vontade para continuar a viver. Em estúdio, o nosso convidado fala-nos da dor da perda do filho, uma perda irrecuperável.