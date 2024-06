Figuras públicas unem-se para ajudar os Maria Victória e João Mário - Veja a conversa completa

Há 39 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Maria Victória e João Mário, irmãos que nasceram sem força muscular. Victória tem cinco anos e nasceu com pouca força muscular. Ainda os pais não tinham respostas quando nasceu João, um ano depois. Tal como Victória, também o irmão está dependente da cadeira de rodas para andar e sente dificuldade em levantar alguns objetos. Tudo aponta para que tenham nascido com uma miopatia congénita. Apesar das limitações são crianças alegres sempre de sorriso na boca, que recebem muito amor dos irmãos mais velhos, Martim e Santiago e dos pais Ana e Mário. Victória gostava um dia de ser médica para ajudar outras crianças com necessidades especiais. O certo é que nesta jornada de incertezas e luta, o lema da família é: um por todos e todos por um! José Condessa, Gonçalo Quinaz, Calema e Anjos marcam presença em evento solidário para ajudar Maria Victória e João Mário.