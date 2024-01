Filha de Tânia fala através de um tablet: «Vivi um processo de negação, não queria aceitar»

Há 3h e 24min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Sofia, contada pela mãe Tatiana Perdigão. A reportagem começa com a Sofia a interagir

com o tablet, e ouve-se: “chamo-me Sofia tenho 8 anos”. A mãe resume a história de Sofia: nasceu prematura, descobriram a paralisia cerebral uma semana depois, passou por um processo de negação, “vivia sempre a pensar quando é que iria andar e falar; quando é que iria estar curada. Temos de perceber, aceitar e pensar como é que vamos dar a melhor qualidade de vida. Foi uma questão de aceitar. Se ela era uma miúda feliz com aquelas limitações todas, quem era eu, mãe da Sofia, para estar sempre ali bloqueada?”

Tatiana aborda ainda a importância da cadeira de rodas e do tablet, que ajudou a Sofia a comunicar e ficar mais autónoma. Sucintamente fala da relação das irmãs e termina a falar do futuro de Sofia.