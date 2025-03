Filha fica a saber que mãe prometeu a herdade no Alentejo a um desconhecido em troca deste assumir paternidade do neto

Há 2h e 10min

Um conflito de opiniões, está a colocar a relação de mãe e filha em causa. Purificação foi avó recentemente, mas vive inconformada com o facto do neto ser filho de pai desconhecido. A filha, Inês, recorreu a uma clínica de inseminação artificial para ter o filho e tomou a decisão de não registar ninguém como pai. No entanto, a avó não concorda com a decisão da filha e tem uma atitude inesperada.