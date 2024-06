Há 3h e 28min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma mulher que matou à mãe idosa de 73 anos à facada após discussão. Bruno Caetano revela todos os detalhes do sucedido. A responsável pelo crime sofria de esquizofrenia e consumia drogas. Entrevistámos uma amiga da vítima. A psicóloga Melanie Tavares comenta o sucedido.