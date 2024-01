Filha obriga pai desempregado a pagar propinas da universidade privada

Hoje às 13:14

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma jovem que pediu o aumento da pensão de alimentos ao pai desempregado, porque decidiu estudar numa universidade privada. O pai recebe cerca de 500€ e acha que não o deve fazer, tendo aconselhado a filha a arranjar um emprego para pagar as despesas.O tribunal recusou o recurso do pai, e este agora vê-se obrigado a pagar mais à filha, apesar do seu rendimento mensal ser apenas de 552€.