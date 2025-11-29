Filhas procuram o pai e encontram uma verdade inesperada: Ele morreu no Funchal em 2011

Há 1h e 37min

Em «Momento Certo», Madalena e Carla cresceram com a crença dolorosa de que o pai havia falecido numa viagem à Madeira. No entanto, o mistério da sua ausência foi quebrado há mais de 20 anos, quando descobriram que o pai estava vivo e ele próprio entrou em contacto com elas para as conhecer, num primeiro e emocionante reencontro.

A felicidade durou pouco: quatro anos após esse contacto inicial, o pai voltou a afastar-se misteriosamente. Madalena e Carla passaram as últimas duas décadas sem notícias, presas à esperança de que o pai ainda estivesse vivo e de que o reencontro final fosse possível, pensando que "se ele já não está vivo alguém devia nos ter avisado".

A busca pela verdade termina de forma dramática e dolorosa: a equipa descobriu que o pai, procurado pelas filhas, morreu no Funchal em 2011, há mais de 10 anos. Assim, o desejo de Madalena e Carla de abraçá-lo novamente é substituído pela amarga verdade de que ele se foi sem que elas soubessem, pela segunda e última vez.