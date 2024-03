Filho de Andreia morreu aos 16 anos num acidente de trotinete: «Deixei de ter vontade de viver»

Há 2h e 6min

No Goucha, conhecemos a história do filho de Andreia Silva, que morreu aos 16 anos num acidente de trotinete, em julho do ano passado.

Andreia casou aos 15 anos obrigada pelos pais e teve 2 filhos deste casamento. Após 10 anos, separou-se e voltou a reencontrar o amor e ser mãe. João Filipe era o mais novo de 3 irmãos. Andreia recordou o acidente que causou esta tragédia, um dia depois do aniversário do filho. João Filipe ia com uma amiga na trotinete e a descer uma rua, caíram e bateram num muro.