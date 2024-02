Filho de Fernanda morreu aos 17 anos após 3 idas às urgências

Há 1h e 49min

No «Goucha», ficamos a conhecer a história de Fernanda Carvalho que acredita que a morte do filho, João Pedro Souto, de 17 anos, resultou de uma negligência médica. O jovem foi três vezes às urgências da CUF e o diagnóstico de Miocardite foi detetado numa fase já avançada. João Pedro Souto foi transferido de urgência para o Hospital de Santa Maria em estado muito grave e internado depois no Hospital de Santa Cruz. Foram sete cirurgias e três meses de internamento nos cuidados intensivos. João Pedro acabou por falecer a 4 de março de 2020.