Hoje às 11:25

Ele esteve três semanas a cobrir o conflito entre Israel e Hamas no terreno. João Fernando Ramos, viajou para lá no dia a seguir à Guerra começar, sem sequer se despedir da família… garante que o que viu e viveu por lá foi duro. Mas… e como é para quem fica? Vamos ver, no Dois às 10, juntamente com ele, como o filho mais novo, Diogo, passou estes mais de 20 dias.