Há 2h e 56min

Guilherme Castelo Branco, filho de José Castelo Branco, será o próximo convidado de Manuel Luís Goucha, num programa que promete trazer revelações inéditas sobre a sua relação com o pai. Num excerto do teaser divulgado antes da entrevista, Guilherme abriu o coração, falando sobre momentos marcantes e as dificuldades que enfrentou durante a sua juventude.