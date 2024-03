Ontem às 18:51

No «Goucha», conversámos com Gonçalo Graciano, filho do falecido ex-concorrente e apresentador de televisão Nuno Graciano. Gonçalo recorda o facto de ter havido muitas pessoas hipócritas que apenas falaram no momento da morte do pai: «Secalhar são pessoas que não falavam ou ligavam ao meu pai há 5 anos», revela.