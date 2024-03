Filho de Nuno Graciano fala da 'tristeza do pai em estar fora da televisão' e Goucha reage: «Ele não entendeu o porquê de isso ter acontecido»

Hoje às 18:10

No «Goucha», conversámos com Gonçalo Graciano, filho do falecido ex-concorrente e apresentador de televisão Nuno Graciano. Gonçalo recorda o pai três meses após a sua morte. O nosso convidado fala-nos da tristeza que o pai sentia em estar fora da televisão e explica o amor que este sentia por esse trabalho, que entretanto deixou de ter. O filho do apresentador de televisão revela que este se sentia «injustiçado».