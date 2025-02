Filho de Paulo morreu na sequência de um atropelamento à porta de casa: «Estava no chão com o cérebro rebentado»

Há 1h e 44min

No dia 9 de novembro do ano passado, Rafael, um jovem de 15 anos, foi mortalmente atropelado à porta de casa, em França, enquanto se encontrava no passeio, à espera do pai. O condutor, identificado como o Presidente da Câmara de uma vila próxima, circulava em excesso de velocidade, perdeu o controlo do veículo, subiu o passeio e atingiu o adolescente.

O impacto foi brutal. Rafael ficou gravemente ferido e entrou em coma, resistindo por 16 dias. Infelizmente, acabou por falecer a 25 de novembro. A sua morte deixou uma família destroçada e uma luta incessante por justiça, que até ao momento não obteve qualquer resposta por parte das autoridades.