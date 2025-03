Filho de Primeiro-Ministro arranca suspiros - Cristina Ferreira: «Ficamos todos surpreendidos, ponham os olhos neste rapaz!»

Há 38 min

No «Dois às 10», súbita atenção em torno do jovem empresário levantou questões sobre o impacto na sua vida pessoal e profissional. Adriano afirmou: «Já valeu todo este escândalo». A declaração provocou reações e incentivou uma análise mais profunda sobre as consequências da exposição pública. Cristina Ferreira questionou o desejo de privacidade de Hugo Montenegro, contrastando com a repentina invasão da sua vida pessoal. «Mas por acaso, para alguém que se calhar queria ter uma vida mais privada, porque ele nunca apareceu, de repente, à conta disto, é toda a gente a ver o Instagram dele», comentou.