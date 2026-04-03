Filho de Rui morreu há nove anos: A verdade avassaladora!

3 abr, 19:17

No «Momento Certo», Rui vive há 17 anos num vazio de silêncio e incerteza. A sua história com o filho, David, foi marcada pela dor desde o início: o nascimento do menino com paralisia cerebral abalou a estrutura familiar, levando Rui a uma fase de revolta e negligência que culminou no divórcio.

Após a separação, a ex-mulher mudou-se para França com David. Rui, que não conseguiu impedir a partida, viu o contacto tornar-se escasso, tendo visitado o filho pela última vez quando este tinha apenas 10 anos. Desde então, as notícias cessaram por completo.

Recentemente, chegou aos ouvidos de Rui um rumor devastador: o seu filho teria morrido. Sem provas, documentos ou um local para prestar homenagem, Rui recorreu ao "Momento Certo" com um apelo desesperado pela verdade. A revelação final trouxe o desfecho que ele tanto temia, mas que precisava para encerrar o luto: David partiu há nove anos, restando agora a Rui o caminho para encontrar o seu lugar de descanso eterno.