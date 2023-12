Filho de Soraia nasceu com uma malformação: «O Gonçalo tem fenda lábio-palatina»

Hoje às 11:45

No Dois às 10, conhecemos a história do filho de Soraia, Gonçalo, que nasceu com uma malformação: uma fenda lábio-palatina. Soraia teve um choque quando soube do diagnóstico e entrou em negação.

Gonçalo tem quase três meses de vida e um destino traçado – os dois primeiros anos de vida passará parte do tempo em hospitais, a

ser submetido a cirurgias à boca.

Soraia conta que ia ver e ouvir o coração do filho quando é-lhe dada a notícia que o Gonçalo não era perfeito. Explica que a fenda lábio-palatina é uma malformação que atinge uma em cada 600 crianças. Diz que se culpou e entrou em negação até ao momento que percebeu que o filho a escolheu. Fala sucintamente do momento do parto e da chegada a casa sem o filho. Soraia confessa estar rendida ao sorriso do filho e a reportagem termina com ela a dizer, «O meu filho para mim é tudo. O que sempre desejei. É um sonho tornado realidade. É maravilhoso.»

