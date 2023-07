Filho de Stephanie perdeu um braço à nascença: «Tive uma fase de revolta, porque aconteceu isto ao meu menino?»

Há 1h e 45min

No «Dois às 10», conhecemos Stephanie Alvito que tem três filhos e está grávida pela quarta vez, agora de uma menina. A segunda gravidez foi de gémeos e foram várias as complicações nesse período. Stephanie viu-se obrigada a fazer uma cesariana de urgência para salvar os bebés. E conseguiu. Mas Duarte, um dos gémeos agora com dois anos, acabou por vir a perder um dos braços. Tanto ele como a família tiveram, por isso, que aprender a viver com esta condição.