Filho rejeita o pai após pedido de perdão: «Já vem um pouco tarde»

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No «Momento Certo», a separação de Bruno foi marcada pela dor da traição e pelo peso das ameaças. Pouco após o nascimento do segundo filho, o divórcio trouxe um ultimato da família da ex-mulher: "se te aproximares, nem sabes o que te acontece". Dominado pelo medo, Bruno recuou e o silêncio instalou-se, afastando-o de Marcelo e João Pedro durante duas décadas.

Hoje, o arrependimento bate à porta e Bruno tenta recuperar o tempo perdido. No entanto, o perdão não é imediato. Confrontado com a tentativa de reaproximação, um dos filhos é categórico na revelação: não pretende manter contacto com o pai. Para quem cresceu com a ausência, o apelo de Bruno surge como um eco de um passado distante: "Este pedido já vem um pouco tarde".