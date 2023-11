Há 1h e 29min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem esquizofrénico e alcoólico que manteve a mãe acamada dentro de casa em condições degradantes, na Amadora. A repórter Ticiana Xavier encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes sobre o sucedido e entrevista um dos bombeiros responsáveis pela operação.