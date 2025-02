Há 2h e 0min

No Goucha, conversamos com Paulo Jorge, um pai em luto depois de ver o filho morrer na sequência de um atropelamento. Os irmãos mais novos, Diogo e Paulo, assistiram ao acidente, presenciando um cenário de terror. Rafael permaneceu no chão à espera da ambulância durante 40 minutos, sem receber assistência imediata.