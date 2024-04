Filipa de Castro recorda conselho valioso de apresentador da TVI sobre caso de Liliana Aguiar: «Realmente, eu não estive bem...»

Há 2h e 7min

No «Goucha», ouvimos o testemunho comovente de Filipa de Castro, que esteve casada 12 anos com o jogador de futebol Beto. Em lágrimas, Filipa diz que há 9 anos que 'não existe o pai Beto', indicando que o mesmo despreza os filhos. A nossa convidada acusa o jogador de futebol de violência psicológica e descreve o comportamento do mesmo durante o casamento. Filipa explica que Beto não tem relação com os filhos há cerca de 9 anos, usando os mesmos para a atingir, alega. A nossa convidada fala-nos da luta judicial que está em curso, devido ao facto de Beto não cumprir com as suas responsabilidades de pai. No final da conversa, Filipa recorda conselho de uma cara bem conhecida da TVI.