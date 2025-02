Filipa desdobra-se em três trabalhos: «Chego a trabalhar 21 horas por dia»

Há 1h e 21min

No «Dois às 10», Filipa conta que tem 26 anos e, neste momento, se desdobra em três trabalhos: auxiliar de saúde, esteticista e limpezas. Refere que o dia começou às 8h e que já limpou três casas, estando agora a chegar ao salão onde trabalha como esteticista. Conta que trabalha no hospital do Barreiro há 5 anos e que apesar de gostar o sonho dela é vir a viver apenas da estética, conta que sempre gostou dessa área, que investiu nela tirando formações e que espera um dia vir a ter um espaço mesmo dela. Começou por atender clientes em casa e, entretanto, conseguiu alugar um gabinete num salão. Filipa admite que tem três trabalhos para conseguir pagar as contas, viver e meter algum de parte para imprevistos mas confessa não ser fácil. Descansa muito pouco, pois nos dias mais sobrecarregados chega a trabalhar 21h o que faz com que seja muito difícil desligar. Recorda que há um ano começou a ter insónias, tendo chegado a chorar de desespero por não conseguir dormir e refere ainda que está quase na hora de dar entrada no turno da noite no hospital. Por fim, termina dizendo que para ela trabalhar tantas horas já é algo normal, não vendo isso como um sacrifício até porque tem objetivos e quer alcançá-los!

