Filipa tem 15 anos e assumiu o papel de cuidadora do irmão mais novo, portador de uma síndrome rara

Há 2h e 27min

No «Dois às 10», conhecemos a história do pequeno Tomás. Andreia Silva partilha a luta que vive por não conseguir um ATL para o filho com síndrome rara. Tomás é um menino diferente e é a irmã de 15 anos que tem ficado com ele em casa, é ela que lhe muda a fralda, dá banho, faz as refeições e brinca com ele. Andreia fica confortada por ver a filha a tomar conta do irmão, mas não quer que ela deixe os sonhos dela de lado por causa disso.