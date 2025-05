Filipe foi diagnosticado com cancro do pulmão: «Fiquei perplexo. Fumei um cigarro em toda a minha vida»

Há 2h e 29min

No Goucha, connhecemos a história de Filipe Paixão, que foi diagnosticado com cancro do pulmão em estado terminal. Tudo começou com dores de cabeça e alterações na visão periférica. “Pensei que podia ser um aneurisma”, recorda Filipe, que desvalorizou os sintomas iniciais. Só dias mais tarde procurou ajuda médica. O diagnóstico foi claro e inesperado: “O médico disse-me que tinha lesões cerebrais causadas por cancro.” Já existiam várias metástases no cérebro.