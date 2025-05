Há 2h e 48min

Em outubro de 2022, Filipe Paixão, então com 36 anos, recebeu um diagnóstico que mudaria por completo a sua vida: cancro do pulmão em estadio IV, já com várias metástases cerebrais. Não fumava, não apresentava comportamentos de risco e não tinha qualquer histórico clínico que apontasse para uma condição tão agressiva.