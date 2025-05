Há 2h e 22min

No Goucha, connhecemos a história de Filipe Paixão, que foi diagnosticado com cancro do pulmão em estado terminal. Ao longo destes 28 meses, Filipe tem enfrentado a doença com um espírito resiliente, recusando vê-la como uma sentença de morte. Acompanhado na Fundação Champalimaud, está atualmente a testar um tratamento experimental.