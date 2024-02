Filó e Quim mentem à polícia

Há 2h e 43min

Em «Cacau», Filó (Sofia Nicholson) e Quim (Paulo Calatré) dizem à delegada que a filha de Chiquinha (Bruna Alvim) acabou por morrer no parto. Ambos explicam que Chiquinha escondeu tudo a Justino por causa de Simone, que sabia do caso dela com o marido e tentou que ela abortasse e Simone andava desconfiada que Cacau (Matilde Reymão) podia ser filha de Justino e por isso tentou matá-la. A delegada olha desconfiada para ambos. Quim diz à Delegada poder levá-la à campa onde está sepultada a filha de Chiquinha.