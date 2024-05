Filomena teve brucelose, carcinoma, retirou o aparelho reprodutor e sofreu cancro nos intestinos

Há 1h e 41min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Filomena Alves. Filomena conta que desde cedo começou a ter problemas de saúde. Aos 7 anos teve Brucelose, mais tarde tirou um tumor filoide do peito direito e um tumor benigno do peito esquerdo, de 81 gramas. Fez uma histerectomia, tiraram-lhe o útero as trompas tudo menos os ovários e logo a seguir descobriu um cancro no intestino. Antes da descoberta teve vários diagnósticos errados. «Fiquei para morrer, foi um choque muito grande». Foi várias vezes intervencionada porque numa das cirurgias houve perfuração do intestino e da bexiga. Filomena foi obrigada a deixar de trabalhar aos 49 anos e hoje faz bolos.