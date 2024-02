Há 2h e 11min

Em «Morangos com Açúcar», após Diana (Sara Barradas) e Álvaro (Sérgio Praia) lutarem, uma bala atinge Carol (Ana Andrade). Carol está grávida de seis meses e os médicos lutam para salvar a sua vida e a do bebé. Mas, não conseguem salvar a vida da jovem. Apenas do bebé.