Firmino domina a arte da marcenaria há quase 70 anos e fez peças para o Papa João Paulo II e o Papa Francisco

24 out, 10:46

No «Dois às 10», conhecemos Firmino Canhoto, de 80 anos de vida e com já quase 70 a dominar a arte da mercenária. O seu pai pagava 3 escudos por semana para o filho aprender o ofício. Aos poucos, o menino Firmino começou a crescer e a tomar o gosto pela profissão. Hoje, já senhor, Firmino transmitiu os seus dotes aos filhos que trabalham consigo e prometem manter o legado e bom nome do pai.