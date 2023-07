Há 23 min

As estrelas da TVI pensaram os looks da festa de verão da TVI ao pormenor e há detalhes verdadeiramente interessantes. Quisemos saber quais eram os detalhes mais curiosos e inusitados dos visuais e as respostas das nossas celebridades são surpreendes. Há quem tenha fita cola nos anéis… outros revelam detalhes da roupa interior. Veja o vídeo e fique a par de tudo