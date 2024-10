Há 2h e 16min

Flávia, a sexta concorrente expulsa da “Casa dos Segredos”, despediu-se do reality show no último domingo após receber 22% dos votos. Conhecida pela intensidade e determinação que demonstrou no programa, a sua eliminação surpreendeu muitos. Hoje, recebemo-la para uma entrevista exclusiva sobre a experiência dentro da casa e as etapas da sua vida que a moldaram.