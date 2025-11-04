Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) enfrenta Maria de Fátima (Rita Pereira) e Sammy (José Fidalgo) a dizer que pelos vistos a morte dela não os afetou porque de seguida casaram um com o outro. Maria de Fátima assevera que nada daquilo foi premeditado, mas Flor carrega que tudo aponta para que ambos tenham beneficiado com a sua ausência. Maria de Fátima sai a fingir-se muito magoada e Sammy (José Fidalgo) diz a Flor querer contar-lhe o que se passou entre eles.
Flor enfrenta Maria de Fátima: «Estás feliz por me ver ou estás a calcular os prejuízos que este encontro pode te causar?
Há 1h e 14min