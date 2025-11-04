Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Flor enfrenta Maria de Fátima: «Estás feliz por me ver ou estás a calcular os prejuízos que este encontro pode te causar?

Há 1h e 14min
Flor enfrenta Maria de Fátima: «Estás feliz por me ver ou estás a calcular os prejuízos que este encontro pode te causar? - TVI

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) enfrenta Maria de Fátima (Rita Pereira) e Sammy (José Fidalgo) a dizer que pelos vistos a morte dela não os afetou porque de seguida casaram um com o outro. Maria de Fátima assevera que nada daquilo foi premeditado, mas Flor carrega que tudo aponta para que ambos tenham beneficiado com a sua ausência. Maria de Fátima sai a fingir-se muito magoada e Sammy (José Fidalgo) diz a Flor querer contar-lhe o que se passou entre eles.

Mais Vistos

Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»

Dois às 10
Ontem às 16:34
1

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Novelas
8 set, 15:30
2

Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Secret Story
Ontem às 15:39
3
08:58

O botão toca na casa: Bruno pensa ter descoberto o segredo de Pedro

Secret Story
Ontem às 18:54
4

As fotos mais ousadas da 'ex' de Afonso Leitão que agora é concorrente do Secret Story

Secret Story
24 set, 17:34
5

Foi minha aluna no 12.º ano… e hoje é a mulher da minha vida: «Não há culpa, nem hesitação»

V+ TVI
Ontem às 10:46
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Depois de Francisco Monteiro, Nuno Brito 'ataca' ex-concorrente de peso - veja as imagens reveladoras

Secret Story
Ontem às 12:53

«O bebé está na barriga da mãe»: eis o vídeo de Diogo Amaral com o filho mais novo que está a encantar os fãs

V+ TVI
Ontem às 17:16

Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante

Dois às 10
Ontem às 15:19

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

Novelas
Ontem às 15:18

Atores da TVI estão de luto: «É com grande tristeza que te vemos partir, amigo»

V+ TVI
Ontem às 15:54

Pedro Jorge e Marisa são o casal mais falado do momento. Estas são as fotos do outro lado da relação

Dois às 10
Ontem às 12:45

TVI PLAYER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 50min

Inês acaba com o namorado por causa de Dylan? Cristina Ferreira questiona: «Há ou não uma ligação entre vocês?»

Secret Story
Há 2h e 3min

Novamente aos beijos! O almoço secreto de Pedro Jorge e Marisa que ninguém viu

Secret Story
Há 2h e 32min

Comentário explosivo sobre Rui Borges: «É uma pessoa que não tem nível intelectual para ser treinador de um grande clube!»

V+ Futebol
Ontem às 10:19

Última Hora: Inês decide terminar relação com o namorado em direto

Secret Story
Há 2h e 4min

Imagens inéditas e um almoço secreto. Marisa declara-se a Pedro Jorge: «Amo-te, não sinto nada raiva de ti»

Secret Story
Há 2h e 31min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida - 4 de novembro - Veja o episódio aqui

A Protegida
Há 2 min

A Protegida: Laura está a morrer de medo de Jorge

A Protegida
Há 23 min

Jorge revela a JD: «Não sou só teu pai adotivo, sou teu pai de sangue»

A Protegida
Há 24 min

A Protegida: O adeus sombrio de Jorge a Laura e ao palacete

A Protegida
Há 25 min

JD agradece a Benedita: «Conseguiu o impossível»

A Protegida
Há 26 min

A Protegida: Óscar faz uma compra inesperada

A Protegida
Há 27 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Maria de Fátima em aflição com as suas suspeitas

Novelas
Ontem às 10:44

Vem aí em «A Protegida»: Mariana impõe uma condição a Virgílio para receber a herança

Novelas
Ontem às 10:10

Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta

Novelas
Ontem às 14:18

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Novelas
3 nov, 16:36

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

Novelas
Ontem às 15:18

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Novelas
Ontem às 11:13