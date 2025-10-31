Flor impõe-se a Maria de Fátima: «O amor é o que mais importa e isto não é uma competição»

Há 52 min

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) agradece a todos por finalmente ter descoberto as suas origens. Maria de Fátima (Rita Pereira) diz-lhe que pode contar com todos eles para a protegerem. António (João Catarré) insurge-se a lembrar que Flor agora também tem outra família que a ama. Maria de Fátima olha-o com desdém. Maria de Fátima abraça Flor a chorar para demonstrar o quanto gosta dela. Flor finge desconhecer o incidente no cruzeiro, Maria de Fátima fica comprometida.