Florinda comenta comportamento estranho de Aida e São: «Era mais para elas se exibirem!»

Há 37 min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) fica boquiaberto ao ver as prendas e suspeita que Aida (Ana Guiomar) e São (Sílvia Rizzo) já saibam da existência do dinheiro de El Cacto (Luis Gaspar) e o andem a gastar. Florinda (Ana Brito e Cunha) acha que as prendas não têm utilidade para Bininha e que elas as ofereceram para se exibirem. Albino quer saber o que elas disseram exatamente, mas Florinda não se lembra e estranha o súbito interesse de Albino.