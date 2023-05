Há 3h e 56min

Em «Festa é Festa», Florinda (Ana Brito e Cunha) acorda Bino (Pedro Alves) no sofá e este queixa-se de dores nas costas. Esta mostra-se preocupada e Albino gosta disso. Este puxa Florinda para o sofá e diz que tem saudades de estar com ela, mas Florinda diz que anda cansada e sem cabeça para essas coisas. Bino insiste e Florinda diz que ele já voltou ao que era. Albino quer saber o que que ela quer dizer com isso.