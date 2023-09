Florinda diz a “verdade nua e crua” a Ana Carolina: «Vocês faziam muito bem um ao outro!»

Há 1h e 12min

Em «Festa é Festa», Ana Carolina (Beatriz Barosa) percebeu que Florinda (Ana Brito e Cunha) viu as fotos que ela estava a ver e tenta justificar-se. Ana Carolina diz que estava a apagar fotos antigas, porque está com pouco espaço no telemóvel. Florinda mostra-se empática e diz que às vezes também lhe acontece, mas depois é sincera e diz que tem muita pena que ela e Carlos (Carlos Paganelli) não se tenham entendido.