Florinda está destroçada: «Confesso que fico um bocadinho triste»

Há 2h e 17min

Em «Festa é Festa», Florinda (Ana Brito e Cunha) conta a Carlos (Rodrigo Paganelli) que já tinha escolhido a madrinha para a filha, mas Corcovada (Maria do Céu Guerra) recusou por achar que a madrinha deve acompanhar o crescimento da criança e que apesar dela ser jovem, não é eterna. Carlos percebe Corcovada e concorda com ela. Florinda diz que Albino também concordava com aquela escolha. Carlos ri-se, pois é óbvio que Albino só estava interessado no dinheiro dela.