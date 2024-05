Florinda está em êxtase: «Já estava na altura da sorte estar do nosso lado!»

Há 1h e 24min

Em «Festa é Festa» Aida (Ana Guiomar) tenta gravar um direto mas está com algumas dificuldades e pede ajuda a Jorge (Manuel Melo), mas ele continua com a cabeça no falso Agostinho e nem a ouve. Florinda (Ana Brito e Cunha) chega apressada e eufórica e diz que precisa de falar a sós com Aida. Esta manda Jorge para o armazém e ele queixa-se que fazem gato-sapato dele. Florinda conta que El Cacto (Luís Gaspar) lhes perdoou a dívida e Aida fica incrédula.