Florinda está preocupada com Isidro: «As pessoas estão muito desorientadas e isso pode-se virar contra ti!»

9 fev, 22:39

Em «Festa é Festa», Celeste (Margarida Antunes) e Glória (Catarina Avelar) continuam a manifestar o seu desagrado para com o Padre (João Maria Pinto) que veio substituir Isidro (Carlos M. Cunha). Florinda (Ana Brito e Cunha) chega e o Padre (Carlos M. Cunha) pede a Glória e Celeste para saírem, elas resistem e ele tem de as empurrar para a rua. Florinda diz estar muito preocupada com a reação das pessoas e teme pela segurança de Isidro. Ele agradece-lhe todo o amor e preocupação.