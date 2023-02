Florinda exige explicações: «Credo, homem! Ganhámos o quê?»

8 fev, 22:36

Em «Festa é Festa», Florinda (Ana Brito e Cunha) desabafa com Bino (Pedro Alves) sobre as angústias em relação ao Padre (Carlos M. Cunha), mas ele não lhe dá grande atenção porque está mais preocupado com o telemóvel. Florinda pergunta-lhe se está à espera de alguma chamada e ele diz que não, mas nisto o telefone toca e ele atende. É Tomé (Pedro Teixeira) que lhe diz que ganharam a lotaria, tal como combinaram. Bino conta a Florinda e festeja com ela.