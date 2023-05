Florinda fica aterrorizada: «É ele, Bino! É ele! Tenho a certeza!»

Há 45 min

Em «Festa é Festa», Florinda (Ana Brito e Cunha) ainda está a pensar de onde conhece o homem que estava em casa de Corcovada (Maria do Céu Guerra). Albino (Pedro Alves) julga que ela está chateada com ele por causa das trancas nas portas e começa a justificar-se. Florinda comenta com Albino que viu uma pessoa em casa de Corcovada que tem a impressão de conhecer e depois percebe que é da televisão.