Florinda fica perplexa com duas visitas inesperadas

Há 53 min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves), Florinda (Ana Brito e Cunha) e Carlos (Rodrigo Paganelli) tomam o pequeno-almoço e conversam sobre a lua de mel. Albino ainda fala do autocarro sem teto e diz que não se come muito bem em Lisboa. Florinda lembra que ele comeu este mundo e o outro, mas Albino diz que não gostou e é caro. Tocam à campainha e Albino vai abrir. Albino abre a porta e fica surpreendido ao ver Guida e Delfim. Eles estão com um grande sorriso e lembram que Albino os convidou. Carlos e Florinda ficam perplexos.