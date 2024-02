Florinda não consegue esconder a agonia que sente: «Tu estás assim por causa de outra coisa!»

Há 1h e 51min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) chega a casa com as botas sujas de terra e Florinda (Ana Brito e Cunha) manda vir com ele. Albino tenta acalmá-la, pois também não é preciso enervar-se tanto por causa de um bocadinho de terra. Florinda está assim por ter discutido com Quina e por causa do encontro com El Cacto (Luis Gaspar). Albino pergunta-lhe porque está assim, mas Florinda não responde.