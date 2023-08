Há 1h e 3min

Em «Festa é Festa», Florinda (Ana Brito e Cunha) conversa com o Padre Isidro (Carlos M. Cunha) e revela que gostava de fazer uma surpresa a Albino (Pedro Alves), mas gostava de saber qual é a viabilidade. Florinda tem pudor em falar no assunto, porque tem a ver com o facto do Padre não ter sido ainda ordenado na altura em que a casou. Florinda pergunta se é possível casá-los outra vez e o Padre fica boquiaberto.