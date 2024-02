«Foi a primeira vez que verbalizei que o meu filho era autista»

Há 3h e 17min

No «Dois às 10», Ana Luísa confessa que no início não quis ver com olhos de ver o que se passava com o filho. Mas depois, começou a ver comportamentos “estranhos” para um bebé como o Mateus. Falta de comunicação, não olhar nos olhos, não apontar… estes sinais levaram Ana ao médico, até descobrir que o filho tem autismo. Esta mãe emociona-se ao falar da condição do filho e confessa que tem o sonho que ele a chame de mãe um dia.