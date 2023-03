Fomos aos bastidores da no primeiro dia do elenco de «Queridos Papás»

Há 18 min

No «Dois às 10», a nossa repórter Sofia Vasconcelos foi acompanhar o primeiro dia de testes de imagem do projeto «Queridos Papás» e não resistiu a fazer algumas perguntas aos atores, que acabam a revelar detalhes do elenco.