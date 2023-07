Fomos até praia de Monte Gordo saber como os Portugueses estão a aproveitar as férias!

Há 1h e 6min

No «Dois às 10», Sofia Vasconcelos, repórter TVI, foi aproveitar o sol de verão e descobrir como está água do mar em Monte Gordo. Aproveita a oportunidade para falar com alguns portugueses que estão já há várias semanas aproveitar a praia.