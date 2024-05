Há 1h e 20min

No «Dois às 10», conhecemos melhor Marta Temido, nasceu no ano da revolução, viveu a infância entre Coimbra e o Interior do país, numa altura em que as crianças desfrutavam da ruralidade de outra forma. As férias eram em família, na praia da figueira da Foz, onde o mar enchia-lhe o coração. Surpreendeu tudo e todos quando combateu duramente a Covid ao lado de António Costa! Marta Temido é a cabeça de lista do Partido Socialista.